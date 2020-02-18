Против жительницы Волгограда завели дело о контрабанде наркотиков из-за посылки с зарубежными антидепрессантами

Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК) против жительницы Волгограда Ольги Калиновской, получившей посылку с антидепрессантами из-за рубежа. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Калиновской, в 2008 году, когда она жила на территории Украины, медики диагностировали у нее депрессивное расстройство личности. Женщина нашла консультанта из Норвегии, который обнаружил у нее признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности и посоветовал лечиться бупропионом — антидепрессантом, который в России считают «производным наркотического вещества».

Калиновская стала заказывать препарат у индийской фармкомпании. В 2017 году она вернулась в Волгоград, российские медики поставили ей другой диагноз и назначили лечение. В конце прошлого года женщина получила извещение о доставке посылки из Индии.

В посылке оказалось 300 таблеток бупропиона. По словам Калиновской, их без предупреждения отправил норвежский консультант, который «просто хотел помочь». Женщину задержали в почтовом отделении. Сотрудники таможни посчитали, что в лекарстве содержатся «производные» наркотика эфедрона.

«Коммерсант» отмечает, что сейчас известно о десяти уголовных делах, связанных с контрабандой бупропиона, минимум двое человек находятся под арестом. Максимальное наказание по соответствующей статье УК предусматривает до 20 лет заключения.

Первое дело о контрабанде бупропиона возбудили в апреле против жительницы Урала Дарьи Беляевой, заказавшей лекарство из Польши. В ноябре экспертиза признала ее невменяемой и решила, что та не могла осознавать характер своих действий. В январе 2020 года ее дело в третий раз вернули на доследование.