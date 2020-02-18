ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа

Центробанк предложил включить в перечень признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма, переводы в пользу некоммерческих организаций от российских компаний и физлиц, которые получают деньги из-за рубежа. Проект обновленного списка критериев сомнительных операций опубликован на сайте ЦБ.

Согласно документу, если человек или компания регулярно переводят деньги фонду, партии или религиозной организации после получения на свой счет денежных средств из-за границы, то банк может счесть подобные транзакции подозрительными и заблокировать их. То же самое касается и случаев, если сумма пожертвования и сумма полученного иностранного финансирования примерно одинакова.

По данным экспертов, чьи слова приводит РБК, данная мера скорее направлена на борьбу со скрытым финансирование некоммерческих организаций. С введением дополнительных критериев у государства может появиться больше рычагов для давления и больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.

Какие конкретно организации затронет это правило, не уточняется. Пока что возможным признаком финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО Центробанк считает прямое поступление денег некоммерческим организациям из-за рубежа.

Поправки в перечень сомнительных операций Центробанк подготовил совместно с Росфинмониторингом. Накануне стало известно, что регулятор впервые за восемь лет решил обновить перечень признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными.