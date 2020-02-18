Глава МИД Украины анонсировал новый обмен пленными. Он состоится до «нормандского саммита»

Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться перед апрельским саммитом «нормандской четверки». Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Пристайко подчеркнул, что предыдущие переговоры на Парижском саммите в декабре поспособствовали обмену пленными между сторонами конфликта на Донбассе — на Украину тогда вернулись 76 пленных, а территорию самопровозглашенных республик отпустили более 120 человек, среди которых были бывшие бойцы «Беркута», обвиняемые в убийстве протестующих на Майдане.

Вопрос возвращения пленных из России президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре 14 февраля. На следущий день, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины отметил, что Киев почти договорился о возвращении 200 человек с территории Донецкой и Луганской областей. Встреча лидеров стран в нормандском формате должна пройти в Берлине в апреле.