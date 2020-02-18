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Заражено — 73332, смертей — 1775. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Что произошло за ночь 18 февраля. Коротко

Общество

 
  • Киев запланировал обмен пленными с Москвой до саммита в «нормандском формате». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти собираются провести масштабный обмен пленными с Россией до следующей встречи в Париже, которая должна состояться в апреле.
  • В Ухане от коронавируса умер глава крупнейшего в городе госпиталя. Общее число жертв составляет более 1,7 тысячи, а число заразившихся превысило 72,5 тысячи. 

  • Около 80% россиян считают, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, выяснил «Левада-центр». Согласно результатам соцопроса, только 3% респондентов видят в Западе врага. 

  • Центробанк предложил обновить перечень признаков, по которым выявляют отмывание денег через НКО. Регулятор предлагает считать подозрительными операции по переводу средств НКО от российских компаний и граждан, получающих деньги из-за рубежа. 

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Теги:
kb, центробанк, обмен, левада-центр, коронавирус

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