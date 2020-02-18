Что произошло за ночь 18 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Киев запланировал обмен пленными с Москвой до саммита в «нормандском формате». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти собираются провести масштабный обмен пленными с Россией до следующей встречи в Париже, которая должна состояться в апреле.
- В Ухане от коронавируса умер глава крупнейшего в городе госпиталя. Общее число жертв составляет более 1,7 тысячи, а число заразившихся превысило 72,5 тысячи.
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Около 80% россиян считают, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, выяснил «Левада-центр». Согласно результатам соцопроса, только 3% респондентов видят в Западе врага.
- Центробанк предложил обновить перечень признаков, по которым выявляют отмывание денег через НКО. Регулятор предлагает считать подозрительными операции по переводу средств НКО от российских компаний и граждан, получающих деньги из-за рубежа.
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