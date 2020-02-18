ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба предложила заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

«Росрыболовство получило от ФАС предложение перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах. В настоящее время данное предложение находится на стадии обсуждения», — уточнили агентству.

По словам замглавы ФАС Михаила Евраева, инициатива направлена на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов. Он отметил, что перевод части квот на аукцион по крабам «уже показал положительный эффект».

Соответствующее предложение также содержится в проекте указа президента об основных направлениях госполитики в сфере конкуренции на 2021-2025 год, пишут «Ведомости». По данным источников, Росрыболовство не поддерживает инициативу.

Представители отрасли считают, что ФАС таким образом хочет забрать у рыбаков право на добычу и «продать каким-то не имеющим отношения к отрасли инвесторам». В рыбодобывающей компании «Норебо» уверены, что ФАС намерена устроить передел рынка, а это ударит в первую очередь по покупателям, так как существенно вырастет себестоимость рыбы.

Исторический принцип наделения долями квот появился в 2003 году. Квота закрепляется на основании данных о добыче компании за предыдущий период. Кроме того, 20% квот распределено по инвестиционному принципу: получившие их предприятия обязуются построить в России новые рыбодобывающие суда или рыбоперерабатывающие заводы. В 2019 году на аукцион выставили квоты на добычу крабов, на торгах продали лоты общей стоимостью более 142 млрд рублей.