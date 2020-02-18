Президент Сербии провел встречу с министром обороны Шойгу 

Президент Сербии Александр Вучич провел «откровенную дружественную встречу» с министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча продолжалась три часа, ее содержание не раскрывается, сообщает агентство ТАНЮГ.

Скриншот страницы сербского президента в Instagram

Сербский президент рассказал в своем инстаграме, что подарил «дорогому другу Сергею» охотничье ружье «Црвена Застава», а также угостил его ракией из айвы. В ответ он получил от Шойгу альбом с его рисунками, графикой и работами по дереву.

Накануне глава российского Минобороны прибыл в Белград с официальным визитом, в ходе которого он обсудил с представителями Сербии «развивающееся по восходящей траектории двустороннее сотрудничество в области обороны в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве», говорится в сообщении министерства.

Протокол визита включал возложение венков на кладбище освободителей Белграда, закладку памятной капсулы на месте возведения мемориального комплекса «Вечный огонь», а также посещение выставки «Оборона-78» в Белградском городском музее.

В столичном Университете обороны состоялась церемония вручения Сергею Шойгу звания почетного доктора. Ректор вуза Горан Радованович поблагодарил его за предоставление бесплатного обучения в России сербским военным, в частности пилотам истребителей Миг-29, и за поддержку военного образования. Было объявлено также, что в параде Победы в Москве 9 мая примут участие 75 сербских военнослужащих.

Начиная с лета прошлого года, Россия заметно активизировала поставки оружия Сербии, частично на безвозмездной основе. Наиболее заметным стало приобретение Белградом вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». В июле 2019 года министерство обороны Сербии объявило, что с этого времени Россия стала главным донором вооружений для Сербии, в то время как в 2014–2018 годах первые два места занимали соответственно США и Китай.

Только в 2019 году между Сербией и Россией состоялись 94 мероприятия в области военного сотрудничества. Международные аналитики обращают внимание на то, что программа продолжающегося вооружения Сербии находится в определенном противоречии с объявленной ею политикой военного нейтралитета.