Лидер «Справедливой России» обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру по поводу дела «Сети»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и прокуратуру по поводу дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе партии.

Миронов отметил, что фигуранты дела заявляли о пытках, однако их слова никак не проверяли. Суд же не потребовал от силовиков дополнительных доказательств по поводу получения показаний от фигурантов дела.

«Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», — заявил Миронов.

Суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых антифашистов по делу «Сети» к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого якобы планировали дестабилизировать политическую обстановку. От данных под пытками показаний фигуранты дела впоследствии отказались. В Петербурге рассмотрение дела продолжается.

В поддержку антифашистов выступили в том числе владельцы российских книжных магазинов, учителя, психологи и представители художественного сообщества. Сегодня в Москве у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети».