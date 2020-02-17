«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай из-за снижения спроса
Компания «Аэрофлот» из-за снижения спроса решила сократить число рейсов в Китай. Об этом сообщается на ее сайте.
С 18 февраля по 28 марта отменяются ряд рейсов в Пекин и Шанхай, сокращается число рейсов в Гуанчжоу. Количество рейсов в Гонконг уменьшится с 1 по 28 марта.
Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса COVID-19. Сейчас рейсы в Москву и из нее выполняют четыре китайские авиакомпании и «Аэрофлот».
Случаи заражения новым видом коронавируса зафиксировали более чем в 20 странах, число заболевших превысило 71,4 тысячи человек, погибли от него более 1,7 тысячи, еще свыше 10,2 тысячи человек вылечили и выписали из больниц.
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