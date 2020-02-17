Samsung заявила о готовности к обязательной предустановке российского софта на электронные устройства

Компания Samsung готова выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Об этом ТАСС заявили в ее пресс-службе.

«Компания Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании "Яндекс" для смартфонов», — рассказали в организации.

Она отметила, что поправки не повлияют на ее планы по работе в России.

Закон об обязательной предустановке российского софта на электронные устройства президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Среди групп приложений, обязательных для предустановки — антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей говорила, что обязательная предустановка отечественного софта негативно скажется на отрасли.