СМИ: в Екатеринбурге ФСБ задержала гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина»

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Екатеринбурге гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на источники.

По информации издания, Кызласов был задержан при получении взятки в особо крупном размере в одном из кафе бизнес-центра «Высоцкий». E1 называет сумму в размере 2,5 млн рублей. Кто был взяткодателем — не сообщается.

В пресс-службе «Титановой долины» информацию о задержании генерального директора пока не подтверждают. Получить комментарий УФСБ по Свердловской области «Новой газете» не удалось.

Адвокат Артемия Кылзасова Александр Петрикин сообщил «Новой газете», что сотрудники ФСБ и Следственного комитета утверждают, что гендиректора «Титановой долины» к ним не доставляли. «Пока мы имеем только тот факт, что неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, увезли Кызласова в неизвестном направлении. Защитой поданы заявления о похищении Артемия в ФСБ и СКР», — заявил адвокат.

«Титановая долина» — одна из десяти особых промышленно-производственных зон в России. Она была учреждена в 2010 году и принадлежит правительству Свердловской области. С момента создания в «Титановую долину» было вложено 5,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В рамках ОЭЗ должны быть созданы промышленные площадки в городе Верхняя Салда и в Екатеринбурге.