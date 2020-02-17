«Вы тут сейчас всех перезаражаете»: в ОНК рассказали об отказе врача поликлиники в Пермском крае принимать экс-осужденного с ВИЧ

В городе Ныробе Пермского края освободившийся из колонии осужденный с ВИЧ обратился в поликлинику, чтобы получить лекарства, но его не приняли со словами «Вы нас всех перезаражаете!». Об этом рассказала 59.ru член местной Общественной наблюдательной комиссии Анна Каргапольцева.

Мужчина принимает высокоактивную антивирусную терапию (ВААРТ), которую ему назначили пожизненно. Лекарства заканчиваются через каждые две недели. Постоянной регистрации на данный момент у мужчины нет.

«Мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания, — рассказала член ОНК. — Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот ее медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрет"».

Каргапольцева отметила, что экс-осужденный состоит на медучете, но от Ныроба до СПИД-центра 400 километров. Он сейчас находится на административном надзоре и может ездить в Пермь только после подписания главой районной полиции маршрутного листа, для чего нужно ехать за 43 километра. Сейчас удалось связаться с краевым СПИД-центром и договориться, чтобы лекарства для экс-осужденного доставляли автобусом.

Глава регионального Минздрава Оксана Мелехова сообщила, что администрация поликлиники и представители министерства проводят проверку из-за случившегося.