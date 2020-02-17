Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей. Об этом сам Заруба сообщил «Новой газете».

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, избранием меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в письме за подписью прокурора Советского района Челябинска Евгения Тараненко.

За Сергеем Зарубой признали право на реабилитацию, которым сам пенсионер, по его словам, намерен воспользоваться. «В том числе будут и материальные претензии к государству, и претензии по возмещению морального вреда, — пояснил он. — В ходе обыска у меня помяли дверь. Хотя никаких оснований присылать автоматчиков из-за дела о надбавке к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей, на мой взгляд, нет».

В постановлении о прекращении уголовного дела в отношении Зарубы говорится, что пенсионер имел право на получение дополнительных выплат, так как нигде официально трудоустроен не был. «Достоверных данных о том, что он неправомерно получал выплаты и умышленно скрывал факт трудоустройства не имеется», — говорится в документе за подписью старшего следователя СУ УМВД по Челябинску Горявина.

В марте прошлого года в квартире Сергея Зарубы прошел обыск, в котором участвовали трое сотрудников полиции и семеро бойцов Росгвардии, в том числе — вооруженных автоматами. Силовики поставили пенсионера лицом к стене и начали искать в квартире разрешительные документы на спил двух берез, росших во дворе дома, в котором проживает семья пенсионера. Сотрудники полиции заявляли, что березы были спилены незаконно по указанию Зарубы. Эти обвинения с пенсионера в настоящий момент также сняты.

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента). Следствие тогда утверждало, что Сергей Заруба «незаконно получил» надбавками 22 231 рубль 20 копеек.