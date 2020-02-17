Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

Верховный суд Швеции отклонил иск Литвы к «Газпрому» о компенсации 1,4 млрд евро за завышенные цены на газ. Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Верховный суд отклонил просьбу Литвы о пересмотре решения Апелляционного суда Швеции, который оставил без изменений постановление Стокгольмского арбитража от 2016 года. Последнее решение не подлежит обжалованию.

Вильнюс настаивает, что в 2004-2012 году «Газпром» пользовался монопольным положением на литовском рынке и назначал несправедливую цену за импортированное сырье. В Минэнерго Литвы заявили, что Верховный суд не дал оснований для своего решения. Литовская сторона оценила свои судебные издержки за все восемь лет спора в 10,5 млн евро.