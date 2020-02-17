Адвокаты сообщили о смерти «кубанского каннибала» Дмитрия Бакшеева

В Ростове-на-Дону умер Дмитрий Бакшеев, известный как «кубанский каннибал». Об этом «Новой газете» сообщила его защитник Юлия Федотова. Аналогичной информацией располагает адвокат Алексей Аванесян.

По словам представителей защиты, Бакшеев умер накануне в межобластной туберкулезной больнице № 19 ГУ ФСИН России по Ростовской области. Причина смерти защитникам пока неизвестна.

В ГУ ФСИН по Ростовской области «Новой газете» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

28 июня 2019 года суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве местной жительницы Елены Вахрушевой и надругательстве над ее телом. Жену Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству.

По версии следствия, в сентябре 2017 года Бакшеев по просьбе жены убил их знакомую Вахрушеву, расчленил тело, унеся некоторые части трупа домой, и сделал селфи с некоторыми фрагментами. Защита настаивала, что Бакшеев просто нашел мешки с расчлененным телом на пустыре. При этом он не знал, что в них находится.

«Дмитрий подошел, взял мешки и положил их в свой рюкзак. Не стоит забывать, что семья Бакшеевых была маргинальной. То есть для Бакшеева взять какие-то непонятные мешки и принести их домой было обычным делом. Содержимое этих мешков он рассмотрел лишь дома, потому что на улице было темно», — рассказывала «Новой газете» после приговора защитник Бакшеева Юлия Федотова.

Защита указывала на многочисленные нестыковки в деле: например, по версии следствия, Вахрушева была убита двумя ударами ножа в сердце, но сердца следователи не нашли, а на теле убитой не было проникающих ножевых ранений.

После задержания Дмитрия и Натальи Бакшеевых ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что они употребляли в пищу человеческое мясо. В том числе, после убийства Вахрушевой, части ее тела. Из-за этого семью прозвали «кубанскими каннибалами». Однако никаких официальных обвинений в каннибализме Бакшеевым не предъявлялось.