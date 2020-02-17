Губернатор объяснил последнее место Тувы в рейтинге регионов отсутствием дорог

Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол объяснил последнее место республики в рейтинге регионов России по качеству жизни отсутствием дорожной инфраструктуры и железных дорог, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования агентства, Тува оказалась на 85 месте рейтинга регионов по качеству жизни. Возглавили список Москва и Петербург, далее идут Подмосковье, Татарстан и Белгородская область. Рейтинг составлен с учетом 70 показателей, фиксирующих условия жизни и ситуации в социальной сфере. Помимо Тувы, в аутсайдерах отказались Карачаево-Черкессия, Еврейская автономная область, Забайкалье и Курганская область. На их показатели повлияли безработица, низкие уровни доходов и социально-экономического развития.

По словам главы Тувы, отсутствие железных дорог в республике тормозит развитие экономики, так как производимый в регионе товар становится неконкурентным из-за дорогой логистики. «Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием», — отметил он.

Шолбан Кара-оол добавил, что причиной низкого места Тувы в рейтинге РИА Новости стала также низкая социально-экономическая освоенность территории. «Насколько Тува неосвоенная, видно даже на плотности населения — меньше 2 человек на 1 квадратный километр», — добавляет губернатор.

Кроме того, в республике только один населенный пункт, соответствующий статусу города — столица Кызыл. По словам главы Тувы, еще три агломерации так можно назвать «с большой долей условности», так как они, «скорее, относятся к селам».