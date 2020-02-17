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Начальник полиции Москвы подал в отставку

Общество

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Начальник полиции Москвы генерал-майор Сергей Плахих подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, которая дает право на получение пенсии. По информации РБК, один из кандидатов на место начальника полиции — глава управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы Игорь Зиновьев. 

Издание со ссылкой на источники сообщает, что перестановки также должны пройти в руководстве УМВД в столичных округах. Так, возглавить УВД по ЗАО может Анатолий Фещук, который сейчас руководит управлением полиции по СЗАО. 

Плахих 56 лет. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в Киргизской ССР. С 2016 по 2017 год Плахих руководил УМВД по Калужской области, после чего его назначили начальником полиции Москвы.

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Теги:
kb, москва, отставка, полиция

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