СМИ: подозреваемый в убийстве чеченца Хагношвили в Берлине мог тренироваться на базах ЦСН ФСБ

Немецкое издание Der Spiegel, российские журналисты из The Insider и расследовательская группа Bellingcat выяснили, что подозреваемый в убийстве грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ.

Расследователям удалось достать биллинг телефона предполагаемого киллера Вадима Красикова (имевшего паспорт на имя Вадима Соколова — ред). Как утверждают журналисты, в 2019 году Красников как минимум восемь раз посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ, например в Балашихе (войсковая часть 35690). «В последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа — всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства», — пишет The Insider.

Помимо этого, Красиков якобы дважды посещал здание по адресу Проспект Вернадского 12, корп. 4 (также известное как НИИ «Прибой»), где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия, утверждает издание.

Места, якобы посещенные Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте. Изображение: The Insider

По данным расследователей, одним из постоянных контактов Красикова был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда «Вымпела». Он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов, но, как ранее сообщала «Новая газета», долгое время имел тесные связи с руководством ЦСН ФСБ (об этом говорилось в письме бойцов группы «Альфа» журналисту Юрию Щекочихину, погибшему от отравления неустановленным веществом — ред.). Как утверждают журналисты, Красиков неоднократно посещал офис возглавляемой Бендерским ассоциации «Вымпел-А» и постоянно созванивался с Бендерским ее сотрудниками.

Напомним, грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе прошлого года. Сразу после убийства полиция задержала россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. В Bellingcat рассказывали, что ранее он находился в розыске под именем Вадим Красиков, но позже информация о нем пропала из баз МВД и Интерпола. «Новая газета» нашла у Красикова связи с группой спецназначения ФСБ «Вымпел».

Немецкая сторона утверждала, что Россия неоднократно отказывалаcь помочь с установлением его личности. Президент Владимир Путин отрицал причастность российских спецслужб к убийству и заявлял, что Хангошвили участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов.