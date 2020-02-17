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Суд оставил под арестом фигуранта «московского дела» Андрея Баршая

Общество

Даниил КононСпециально для «Новой»

 

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил под арестом до 27 февраля последнего фигуранта «московского дела» Андрея Баршая. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Суд также отклонил апелляцию на арест Баршая, который истек до 27 января. В Мещанском суде 17 февраля начнут рассматривать его дело по существу.

Адвокат Светлана Байтурина напомнила суду, что ее подзащитный является студентом и содержание под стражей ограничивает его право на образование. По мнению защитника Григория Червонного, избранная мера пресечения отчасти даже жестче, чем возможное наказание, так как вменяемая статья предусматривает не только арест, но и условный срок либо штраф.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая и еще четверых фигурантов «московского дела» арестовали в октябре. По версии следствия, 21-летний Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.

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