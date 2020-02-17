РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по конституционным поправкам 

В Кремле рекомендовали региональным чиновникам создать на участках, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию, «праздничную атмосферу» для повышения явки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников семинара по внутренней политике для вице-губернаторов.

Для привлечения публики чиновникам рекомендовали устроить буфеты на участках и организовать там культурные мероприятия, как это было на президентских выборах 2018 года, когда на участках были организованы детские шоу и ярмарки. Регионам посоветовали особое внимание уделить информационной кампании в соцсетях.

Кроме того, перед местными властями поставили задачу обеспечить определенные результаты при голосовании по поправкам в Основной закон. От регионов ожидают явку в 60%, а число проголосовавших в пользу поправок должно составить 70%. Напрямую Кремль не требовал выполнения именно этих показателей, однако, по словам участников семинара, им намекнули, что такой результат был бы идеальным.

Семинар для вице-губернаторов прошел с 13 по 15 февраля в Подмосковье. Он был посвящен подготовке к голосованию по поправкам в Основной закон, которые предложил внести Владимир Путин, выступая 15 января перед Федеральным Собранием. Когда пройдет голосование, пока неизвестно, однако Путин заявил, что это будет будний день, который объявят нерабочим.