У здания ФСБ в Москве задержали активиста, приковавшего себя к двери в поддержку осужденных по делу «Сети»

В Москве на Лубянке задержали активиста Константина Фокина, который наручниками приковал себя к двери здания ФСБ в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Скриншот: Activatica.org

По словам Фокина, его посадили в белую «Газель» и доставили в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. «Ребята из полиции говорят, что я совершил правонарушение, какое не говорят. Они меня на месте не спрашивали, просто затолкали, перекусили цепь», — сказал он «Мбх медиа».

Суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе. Следствие считает, что осужденные собирались провести на территории России теракты для «дестабилизации политической обстановки». Многие из фигурантов дела заявляли о пытках.