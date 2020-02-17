Первая российская пассажирка лайнера Diamond Princess заразилась коронавирусом

Первая гражданка России, находившаяся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, заразилась новым типом вируса COVID-19. Об этом сообщили в российском посольстве в Японии.

Круизный лайнер Diamond Princess. Фото: ТАСС

Заболевание у женщины было выявлено в ходе проверки пассажиров японскими медиками. В ближайшее время ее госпитализируют для прохождения лечения. Всего на борту лайнера находятся 24 россиянина. Все находящиеся на судне изолированы в своих каютах.

Лайнер стоит на карантине в порту города Иокогама, на его борту находятся 454 заболевших ранее неизвестной болезнью. За сутки их число увеличилось на 99 человек. Японские власти приняли решение изолировать судно после того, как у одного из пассажиров, покинувшего лайнер в Гонконге, диагностировали коронавирус. Предполагается, что Diamond Princess останется в карантине до 19 февраля.

На сегодняшний день более 71 тысячи человек заразились коронавирусом, первая вспышка которого была зарегистрировала в китайском городе Ухань. Жертвами COVID-19 стали более 1700 человек. Случаи инфицирования были зафиксированы на территории более чем 20 стран, в том числе и в России, где оба заболевших выздоровели и выписались из больницы.