Суд в Петербурге разрешил принудительно госпитализировать сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города к сбежавшей из-под карантина по коронавирусу Алле Ильиной и разрешил госпитализировать ее принудительно. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Девушка должна проходить обследование в Боткинской больнице до 19 февраля, до получения двух отрицательных результатов анализов. Ильина ранее заявляла, что исполнит любое решение суда.

Петербурженка вернулась в Россию из Китая 31 января. Первые анализы в аэропорту Хабаровска не выявили у нее признаков коронавируса, 4 февраля у Ильиной заболело горло. Врачи диагностировали ОРВИ, однако комиссия из Роспотребнадзора все же попросила посетить Боткинскую больницу.

Впоследствии ее поместили на двухнедельный карантин. Письменно Ильину об этом не уведомили, на следующий день она взломал электронный замок и ушла из больницы. Главный санитарный врач Петербурга обратилась в суд с административным иском и требованием госпитализировать Ильину принудительно.

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В суде девушку представлял адвокат «Агоры» Виталий Черкасов. Он настаивал, что та выполнила устную договоренность с медиками. Кроме того, он подчеркивал, что представители Роспотребнадзора, хоть и требуют изоляции ответчицы для защиты окружающих, но сами не приняли для этой защиты никаких мер: квартира не была поставлена на карантин, здоровьем близких и соседей Ильиной никто не озаботился.

«Я делаю вывод, что при формулировке до двух отрицательных анализов я могу быть изолирована пожизненно, так как никто не смог сказать, сколько времени потребуются для этих анализов», — прокомментировала ситуацию Ильина.

Елена Михина