СК отозвал ходатайство об аресте троих последователей «Свидетелей Иеговы» из Читы после заявления о пытках 

В Забайкалье следователь регионального управления СК передумал просить об аресте троих последователей «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации). Их выпустили из изолятора временного содержания, сообщает «Тайга.Инфо».

Жителей Читы и его окрестностей Сергея Кирилюка, Павла Мамалимова и Вадима Куценко задержали по подозрению в организации деятельности запрещенного экстремистского объединения, следствие просило их арестовать. Адвокат Куценко рассказал, что после задержания полицейские увезли его подзащитного в лес, наносили удары по позвоночнику и били током в живот. После этого он направил жалобы в прокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой.

Обыски по делу «Свидетелей Иеговы» прошли 10 февраля по 40 адресам в Чите: несколько десятков человек после этого доставили на допросы, четверых задержали. Следователи вменили им в вину «сбор пожертвований и публичные проповеди».

Преследовать верующих из «Свидетелей Иеговы» в России начали по решению Верховного суда в 2017 году. Организация была признана экстремистской, ее деятельность была запрещена. С тех пор против последователей этого религиозного направления регулярно заводят уголовные дела.