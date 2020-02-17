С Албурова и Соболь взыскали более 300 тысяч рублей по иску московского метро из-за акции 3 августа

Симоновский суд Москвы взыскал с незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску Московского метрополитена, передает «Мбх медиа».

Представитель истца заявлял, что такую сумму пришлось потратить на оплату работы сотрудников метро, которые дежурили в день митинга 3 августа, хотя у них были выходные. Оппозиционеров также обязали выплатить госпошлину в размере пяти тысяч рублей.

Адвокат Александр Помазуев указывал, что в день акции метро увеличило прибыль на 2,6 млн рублей. Он также подчеркивал, что в письмах МВД не было требований о вызове новых сотрудников из-за массового мероприятия.

Ранее с организаторов летних протестных акций суды взыскивали компенсации по искам московской прокуратуры, «Мосгортранса», ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице.