Times: российские разведчики ищут в Ирландии подводные кабели связи

Агенты российской разведки могли отправиться в Ирландию, чтобы составить карту подводных кабелей связи. Об этом со ссылкой на военных и ирландскую полицию сообщает газета Times.

По данным издания, агентов для выяснения точного расположения оптоволоконных кабелей связи, вероятно, отправило главное разведывательное управление Генштаба России. Полиция заподозрила российских разведчиков в том, что они якобы пытаются найти уязвимые места проводов, соединяющих Европу с Америкой по дну Атлантического океана.

В Ирландии опасаются, что изучение ведется для прослушивания или обрыва кабелей в случае конфликта. Кроме того озабоченность ирландских военных вызвала и активная работа российских агентов, изучающих объекты инфраструктуры в столичном порту.

В Дублине считают, что Ирландия стала удобной базой для российских агентов из-за того, что в стране плохо налажена работа спецслужб. «В Ирландии не так развита контрразведка, поэтому Москва, вероятно, рассматривает ее как слабое звено», — поделился своими соображениями с Times британский эксперт по проблемам безопасности Марк Галеотти.