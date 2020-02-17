Суд решил отпустить по УДО фигурантку «макового дела» Евгению Полухину
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Кромской районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об УДО фигурантки «макового дела» Евгении Полухиной. Полухины — мама, папа, дочка и тетя — герои многочисленных публикаций «Новой», осужденные за продажу кондитерского мака.
Суд учел, что у Евгении Полухиной не было ни одного взыскания за все время отбывания наказания, имеются поощрения, грамоты, дипломы и положительная характеристика от администрации колонии. В суде представитель администрации и прокурор это подтвердили, что УДО Полухина достойна. В колонии, подчеркнули они, Евгения, в прошлом мастер спорта по художественной гимнастике, освоила профессию повара и оператора ЭВМ, активно участвовала в конкурсах, фестивалях и концертах.
«Полухина доказала свое исправление и подлежит условно-досрочному освобождению», — резюмировала после выхода из совещательной комнаты судья Маргарита Гридина.
Напомним, в 2015 году семья булочников Полухиных из Воронежа была осуждена за то, что их кафе торговало кондитерским маком, — это ФСКН квалифицировала как «сбыт наркотиков».
Следствие и суд длились около 5 лет. Несмотря на то, что многие эксперты подтвердили, что пищевой мак не является наркотиком, несудимую ранее семью посадили в полном составе. Глава семейства, отставной офицер Александр Полухин получил 8,5 лет строгого режима, его родные — по 8 лет. В октябре 2019 года Александр Полухин подал ходатайство об УДО — он отбыл 2/3 срока, 5 лет и 7 месяцев.
Однако колония была категорически против. Психологическое обследование, проведенное фсиновскими врачами, содержало в своих выводах размытое заключение о «средней вероятности рецидива». Основываясь на этом результате психологического обследования, колония в рекомендациях признала нецелесообразным применять к Полухину УДО.
«Не признал вину в совершении преступления, не раскаялся», — также отмечала колония. Россошанский районный суд Воронежской области к администрации ИК прислушался и постановил, что 62-летнему Александру Полухину, тяжелобольному, отсидевшему больше пяти лет за булочки с маком, рано на свободу. 20 февраля в Воронежском областном суде состоится апелляция об отказе главе семейства в УДО.
Срок УДО у его супруги Марии Полухиной и ее сестры Нины Чурсиной подойдет в 2021 году. В 2018 году суд в Орловской области отказался освободить Марию Полухину по болезни, хотя у 60-летней женщины была диагностирована онкология, за время отбывания наказания она пережила операцию и 24 курса химиотерапии.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова за последний год неоднократно высказывалась в поддержку всех фигурантов маковых дел, отмечая несправедливость их уголовного преследования.
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