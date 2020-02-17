Суд решил отпустить по УДО фигурантку «макового дела» Евгению Полухину

Кромской районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об УДО фигурантки «макового дела» Евгении Полухиной. Полухины — мама, папа, дочка и тетя — герои многочисленных публикаций «Новой», осужденные за продажу кондитерского мака.

Суд учел, что у Евгении Полухиной не было ни одного взыскания за все время отбывания наказания, имеются поощрения, грамоты, дипломы и положительная характеристика от администрации колонии. В суде представитель администрации и прокурор это подтвердили, что УДО Полухина достойна. В колонии, подчеркнули они, Евгения, в прошлом мастер спорта по художественной гимнастике, освоила профессию повара и оператора ЭВМ, активно участвовала в конкурсах, фестивалях и концертах.

«Полухина доказала свое исправление и подлежит условно-досрочному освобождению», — резюмировала после выхода из совещательной комнаты судья Маргарита Гридина.

Напомним, в 2015 году семья булочников Полухиных из Воронежа была осуждена за то, что их кафе торговало кондитерским маком, — это ФСКН квалифицировала как «сбыт наркотиков».

Следствие и суд длились около 5 лет. Несмотря на то, что многие эксперты подтвердили, что пищевой мак не является наркотиком, несудимую ранее семью посадили в полном составе. Глава семейства, отставной офицер Александр Полухин получил 8,5 лет строгого режима, его родные — по 8 лет. В октябре 2019 года Александр Полухин подал ходатайство об УДО — он отбыл 2/3 срока, 5 лет и 7 месяцев.

Однако колония была категорически против. Психологическое обследование, проведенное фсиновскими врачами, содержало в своих выводах размытое заключение о «средней вероятности рецидива». Основываясь на этом результате психологического обследования, колония в рекомендациях признала нецелесообразным применять к Полухину УДО.

«Не признал вину в совершении преступления, не раскаялся», — также отмечала колония. Россошанский районный суд Воронежской области к администрации ИК прислушался и постановил, что 62-летнему Александру Полухину, тяжелобольному, отсидевшему больше пяти лет за булочки с маком, рано на свободу. 20 февраля в Воронежском областном суде состоится апелляция об отказе главе семейства в УДО.

Срок УДО у его супруги Марии Полухиной и ее сестры Нины Чурсиной подойдет в 2021 году. В 2018 году суд в Орловской области отказался освободить Марию Полухину по болезни, хотя у 60-летней женщины была диагностирована онкология, за время отбывания наказания она пережила операцию и 24 курса химиотерапии.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова за последний год неоднократно высказывалась в поддержку всех фигурантов маковых дел, отмечая несправедливость их уголовного преследования.