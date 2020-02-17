В Москве расширили зону платной парковки на 80 улиц

Зона платной парковки в Москве с 17 февраля расширилась на 80 улиц в соответствии с приказом главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

29 улиц, на которых увеличивается число платных парковочных мест — в пределах Третьего кольца, а девять из них — за пределами МКАД, уточнили Интерфаксу в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы», — сказал собеседник агентства.

Максимальный тариф (380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальное время — 200 рублей в час) не изменится. Ранее он применялся на 240 улицах, теперь — на 330. На них нужно платить за парковку и по воскресеньям. Число улиц с пониженным тарифом в пределах Третьего кольца сократилось с 800 до 426. За его пределами цена на парковку не поменялась.

Помимо этого, за пределами Садового и до Третьего кольца впервые вводится дифференцированный тариф: 50 рублей за первые полчаса, далее — 150 рублей в час. Ночью (с 21:00 до 8:00) там парковка стоит 60 рублей в час.

Платные парковки в Москве действуют с 2012 года. При этом жители столицы, чьи дома находятся в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра. Для того, чтобы парковаться круглосуточно, нужно заплатить 3 тысячи рублей.