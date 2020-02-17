На Дальнем Востоке эвакуировали более 20 тысяч человек после сообщения о бомбе в детсадах

Более 50 детских садов Комсомольска-на-Амуре были эвакуированы после сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего 15 тысяч человек покинули дошкольные учреждения, среди них — дети и сотрудники детсадов. Родителей попросили забрать детей по домам. Сообщение с угрозой поступило также в местную телерадиокомпанию.

С анонимных сообщений о взрывчатке началось утро и в Хабаровске, сотрудники экстренных служб начали эвакуацию воспитанников и работников 29 детских садов города. Сейчас специалисты проверяют здания.

Волна сообщений о минировании социально значимых объектов началась в России в конце ноября: информация о бомбах многократно поступала в вузы, школы и больницы Дальнего Востока и других регионов. Все сообщения оказались ложными.