ФСБ рассказала о задержании жителя Крыма по подозрению в участии в украинском нацбатальоне

Сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района Крыма по подозрению в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана («Аскер») (ч. 2 ст. 208 УК). Об этом сообщили ТАСС в ФСБ. Сейчас задержанный под арестом.

По данным службы, мужчина вступил в батальон в августе 2016 года. После этого он вернулся в Крым, но при возможности «добровольно прекратить свое участие в НВФ» не обратился в правоохранительные органы. В ФСБ считают, что он продолжил участвовать в батальоне.

Силовики провели обыски по месту жительства и адресу регистрации подозреваемого. Его имя не называется.

Батальон «Аскер» называет своей целью возврат Крыма в состав Украины. Бойцы батальона стали организаторами энергетической блокады полуострова в 2015 году. Нескольких его участников в прошлом году в России приговорили к срокам от 4 до 10,5 лет колонии.