В Госдуме предложили оплачивать из федерального бюджета лекарства для больных СМА

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил финансировать из федерального бюджета дорогостоящие лекарства для больных спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом говорится в его письме главе Минздрава Михаилу Мурашко, с которым ознакомились РИА Новости.

Депутат рассказал о поступающих ему обращениях от граждан по поводу покупки препарата Spinraza, который позволяет замедлить прогрессирование заболевания, а также улучшить состояние больных. Spinraza – первое лекарство для больных СМА, до этого было возможно только проводить заместительную терапию или симптоматические меры.

«Стоит препарат баснословно дорого – стоимость лекарственной терапии препаратом Spinraza в первый год лечения для каждого больного составит около 50 миллионов рублей. В первый год терапии необходимо как минимум шесть ампул (8 миллионов рублей – одна ампула), а дальше уколы делают до трех раз в год в течение всей жизни. Ни одна региональная казна, разве что Москва, не потянет такую сумму», – сообщил Огуль.

СМА — генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. Постепенно у больного начинают слабеть мышцы всего тела, при этом интеллект у него полностью сохраняется. Выделяют три типа спинальной мышечной атрофии, первый — самый тяжелый.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о включении СМА в федеральный перечень орфанных заболеваний, что позволит закупать лекарства за счет федерального бюджета. По данным фонда «Семьи СМА», лечение требуется более 900 пациентам, полного реестра заболевших нет. В Минздраве в конце прошлого года руководству организации предложили собирать деньги (50 млрд рублей) самим.