Сенатор рассказал о наказании сотрудников Росгвардии и МВД, превысивших полномочия на летних митингах в Москве

Росгвардия и МВД наказали силовиков, которые превысили полномочия в ходе московских протестов летом 2019 года. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сам он признал случаи нарушений со стороны работников правоохранительных органов и отметил, что очень многие из них «понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов».

«Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела», — заявил он.

О каких конкретно нарушениях идет речь, не уточняется. Также Бондарев не сообщил о точном количестве злоупотреблений полномочиями во время протестных акций в Москве. При этом сенатор считает, что в целом действия силовиков были «адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Жесткие задержания участников протестов произошли 27 июля и 3 августа 2019 года на акциях за честные выборы, которые прошли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Так, одну из участниц митинга Дарью Сосновскую полицейский ударил кулаком в живот. В МВД до сих пор не сообщили его имени и объяснили действия силовика тем, что активистка сама «вела себя эмоционально и агрессивно».