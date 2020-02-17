Судья КС назвал СССР «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию его правопреемником

Судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Советский Союз — «незаконно созданное государство» и что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний». На его слова обратили внимание «Адвокатская газета», «Закон.ру», а также «Коммерсант».

По мнению судьи, реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение им вреда. Он отметил, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» власти СССР, но нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой».

«Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, "меченными" неясной какой-то виной, — считает судья. — На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой демократии».

Арановский заявил, что «идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований». При этом сказанное судьей, по мнению его самого, не отменяет членства России в разных международных организациях.

Свое мнение Арановский высказал из-за декабрьского постановления КС о возмещении жилья, которое забирали в ходе советских репрессий. Как рассказывает «Коммерсант», в Москве три женщины хотели получить жилье, отнятое у их родственников во время репрессий, для чего им пришлось обращаться в суд, который встал на их сторону. Арановский согласился с решением, но счел необходимым высказаться о правовой ответственности России за преступления советской власти.