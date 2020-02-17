Что произошло за ночь 17 февраля. Коротко

Росгвардия и МВД наказали сотрудников, превысивших полномочия на летних митингах. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в интервью ТАСС, что Росгвардия и МВД провели воспитательную работу с силовиками, превысившими свои полномочия на акциях протеста. По его словам, ряд сотрудников были уволены, а против некоторых возбудили уголовные дела.

Центробанк анонсировал изменение критериев подозрительных операций для блокировки счетов. Перечень признаков, по которым банковская операция может быть признана сомнительной, планируют обновить, он не менялся уже восемь лет. Так, например, в список подозрительных действий могут включить случаи, когда клиент, получив несколько вопросов со стороны банка об операции, отказывается от операции или просит закрыть его счет и снять деньги.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 71 тысячу человек. Число умерших от ранее неизвестной болезни на данный момент превысило 1,7 тысячи человек, сообщает South China Morning Post. За сутки число погибших увеличилось на 105 человек, заразившихся – более чем на две тысячи. Китайские власти заявили о снижении смертности в провинции Хубей, где был обнаружен коронавирус.