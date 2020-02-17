Центробанк анонсировал изменение критериев подозрительных операций для блокировки счетов 

Центробанк намерен обновить перечень признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными. О планирующихся изменениях в рамках борьбы с отмыванием денег сообщает РБК.

Регулятор будет считать подозрительными случаи, когда клиент, получив несколько вопросов со стороны банка об операции, отказывается от операции или просит закрыть его счет и снять деньги. Из текста поправок, который есть в распоряжении издания, следует, что банки смогут отказывать клиенту, который просит о проведении операции по исполнительному документу.

Сомнительными будут считаться и регулярные снятия наличных физлицами в случае, если деньги на их счет поступили от компании или от индивидуального предпринимателя. Также к ним будут относить операции, связанные с покупкой или продажей виртуальных активов. Из перечня подозрительных транзакций планируется вывести операции с высокими комиссиями и сложные расчеты по нестандартным схемам.

ЦБ разрабатывал новый обновленный список совместно с Росфинмониторингом целый год для исключения устаревших схем и добавления новых видов операций, которые появились за последние восемь лет в связи с развитием цифровых технологий. Сейчас в списке более 100 пунктов. По данным Центробанка, объем обналичивания за 2019 год в России снизился в 1,9 раза.