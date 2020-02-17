Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 71 тысячу человек

Более 71,3 тысячи человек заражены новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

Число умерших превысило 1,7 тысячи человек. Более 70,5 тысяч заболевших в Китае, умерли в этой стране 1770 человек. За сутки число погибших увеличилось на 105 человек, заразившихся – более чем на две тысячи. Китайские власти заявили о снижении смертности в провинции Хубей, где был обнаружен коронавирус.

Накануне Китай объявил о запуске производства лекарства, которое может быть эффективно против коронавируса. Оно называется «Фавэйлавэй» и получило одобрение властей для выхода на рынок.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорил, что вакцина против коронавируса может появиться через 1,5 года. «Разработка вакцин и лекарств является одной из важных частей программы исследований, но это только одна часть. Потребуется время на их разработку, но пока мы не беззащитны. Есть много общественных мер, которые доступны нам сейчас и которые могут предотвратить распространение инфекции сегодня», – заявил он.

Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы на территории более чем 20 стран, два из них – в России. Оба заболевших – граждане Китая, их уже выписали из больницы.