Российские книжные магазины решили провести забастовку в поддержку осужденных по делу «Сети» 

Ряд российских книжных магазнов на один день прервали свою работу в знак протеста против приговора осужденным по делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом «Новой газете» сообщил один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве.

Скриншот: паблик магазина «Пиотровский» «ВКонтакте»

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?», — говорится в обращении, распространенном книготорговцами.

К забастовке присоединились московские «Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В этот день учредители магазинов выйдут на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела.

Суд в Пензе приговорил 10 февраля семерых антифашистов к срокам от 6 лет до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. По делу «Сети» также проходят активисты из Санкт-Петербурга.