«Осужденный получил травму по собственной неосторожности». Во ФСИН ответили на сообщения об избиении в колонии последователей «Свидетелей Иеговы»

Управление ФСИН по Оренбургской области заявило, что сотрудники колонии №1 не избивали последователей «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России организация) из Саратова, осужденных по делу об экстремизме. Об этом сообщает «Медиазона».

В ведомстве уточнили, что один осужденный, «получивший травму по собственной неосторожности», сразу же обратился за помощью в медицинскую часть и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» сообщили, что в начале февраля сотрудники ИК №1 по Оренбургской области избили пятерых верующих при поступлении в колонию. Как заявили в организации, одному верующему сломали ребро, повредили легкое и почку и доставили в больницу только после того, как он подписал «документ о том, что "ударился в туалете"». Остальных же поместили в ШИЗО «по нелепым ложным обвинениям, например, за курение в неположенном месте», утверждают «Свидетели Иеговы».

В сентябре 2019 года шестерых верующих из Саратова приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет колонии за чтение Библии, молитв и исполнение духовных песен. В конце 2019 года после отклоненной апелляции решение вступило в силу, и пятерых из них направили для отбывания наказания в колонию на территории Оренбурга, а шестого осужденного — в Ульяновскую область.