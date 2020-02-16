В Австралии погиб автор музыки к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

В Австралии погиб один из основателей электронного проекта Triplex, диджей и композитор Андрей Иванов. Об этом сообщил ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев.

Козырев уточнил, что Иванов погиб, разбившись о скалы недалеко от пляжа в Сиднее. Вместе с ним находилось его жена, которой удалось спастись.

Андрею Иванову было 47 лет. В 1992 году он основал проект электронной музыки Triplex. В начале 2000-х проект музыкант получил известность благодаря я записи саундтреков к таким фильмам и сериалам, как «Коллекционер», «Бой с тенью» и «Бригада».