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В Австралии погиб автор музыки к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

Общество

 

В Австралии погиб один из основателей электронного проекта Triplex, диджей и композитор Андрей Иванов. Об этом сообщил ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев. 

 

Козырев уточнил, что Иванов погиб, разбившись о скалы недалеко от пляжа в Сиднее. Вместе с ним находилось его жена, которой удалось спастись. 

Андрею Иванову было 47 лет. В 1992 году он основал проект электронной музыки Triplex. В начале 2000-х проект музыкант получил известность благодаря я записи саундтреков к таким фильмам и сериалам, как «Коллекционер», «Бой с тенью» и «Бригада». 

Теги:
музыка, nt

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