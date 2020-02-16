Кудрин после фильма Дудя поручил проверить эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал проверить эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. Такое заявление он сделал, комментируя документальный фильм Юрия Дудя о проблеме распространения ВИЧ в России.

Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране - гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020

«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи #ВИЧ-инфицированным с 2018 года», — сообщил он.

Ранее в Госдуме показали фильм Дудя. Первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов объяснил решение показать фильм попыткой обратить внимание депутатов на проблему.

Двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на YouTube-канале Юрия Дудя 11 февраля. В нем он рассказал истории людей, которые живут с этой болезнью, объяснил разницу между ВИЧ и СПИД и привел мнения экспертов по этой теме. После выхода фильма, число запросов в Google о том, где купить тест увеличилось на 4000%, а в Красноярске у сотрудников мобильного пункта для экспресс-тестирования на ВИЧ за два часа закончились реактивы для исследований.