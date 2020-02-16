Количество заразившихся новым видом коронавируса почти достигло 70 тысяч человек
Число заразившихся новым типом коронавируса превысило 69,2 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
За последние сутки также увеличилось количество погибших — на 142 человека. Таким образом, всего из-за коронавируса умерли 1665 человек.
Отмечается, что количество заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, составило уже 355 человек. За сутки это число выросло на 70 человек.
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Накануне на территории Европы зафиксировали первый случай смерти от коронавируса: в Париже от коронавируса умер 80-летний турист из Китая, приехавший в страну 16 января.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заражения были зафиксированы в более чем 20 странах, два из них – в России. В обоих случаях пациенты уже выписались из больницы, новых заболевших, по данным Роспотребнадзора, нет.