В Москве мужчина напал с ножом на прихожан храма, два человека получили ранения

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме на Бакунинской улице, два человека получили ранения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи»,— сказала она.

Источник Интерфакса уточняет, что мужчина напал на прихожан храма Святителя Николая во время службы возле алтаря. В результате ранения получили двое мужчин. По данным РЕН ТВ, нападавшего задержали сами прихожане.