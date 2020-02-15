Премьер Мишустин распорядился убрать барьеры для эффективных иностранных препаратов, необходимых онкобольным

Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву до середины марта представить предложения, которые позволят отменить действующие ограничения на закупку иностранных онколекарств. Меры были предложены после состоявшегося накануне совещания в правительстве.

Минздраву поручили подготовить перечень препаратов для закупок по торговым наименованиям, а не по действующему веществу, как сейчас. Росздравнадзор же обязали провести анализ соответствия российских дженериков для лечения онкозаболеваний их зарубежным оригиналам, а также проработать возможность контроля за наличием фармпрепаратов в обращении в регионах.

Кроме этого, новый премьер предложил ограничить действие закона «третий лишний» на избранные иностранные онкопрепараты: с конца 2015 года при госзакупках лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших иностранным производителям отказывали, если в России существовали как минимум два своих аналога. Мишустин также попросил подготовить предложения по обеспечению пациентов одинаковыми лекарствами и в стационаре, и на амбулаторном лечении.

«Новая газета» сообщала, что об отмене ограничений на госзакупках для иностранных фармкомпаний планировали объявить еще за неделю до этого: так, 6 февраля на «Первом канале» должен был выйти новостной сюжет о проблемах с лекарствами в детской онкологии, однако его отменили. По данным источников, это было связано с тем, что Минздрав «еще не определился со своей позицией». В пресс-службе телеканала на это ответили, что не давали обещаний по срокам показа сюжета. В итоге интервью со врачами об онколекарствах и их дженериках вышло накануне, когда Мишустин и объявил о готовящихся изменениях.

Правило 2015 года привело к тому, что иностранные фармкомпании, зная о наличии двух локальных продуктов, отказывались от участия в соответствующей закупке. Производители около семи препаратов, которые входят почти во все схемы лечения, ушли с рынка: потребность в них иногда восполняли частные фонды, а иногда пациентам приходилось покупать их на свои деньги – так, в 2018 году в этом признавался каждый восьмой онкобольной.