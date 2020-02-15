В Калининграде мужчина расстрелял автомобиль с семейной парой и попытался покончить с собой. Двое погибли
В Калининграде у входа в Центральный рынок неизвестный расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором сидела семейная пара с ребенком-подростком, сообщает местное издание «Клопс». После этого стрелок попытался покончить с собой, его госпитализировали, добавляет ТАСС.
На улице Баранова в #Калининград'е мужчина застрелил из карабина двух человек https://t.co/i2ljox4iix pic.twitter.com/TFequ8PmSl— Kaliningrad.ru (@Kaliningradru) February 15, 2020
Семейная пара погибла на месте, их выжившего сына с ранениями (по разным данным, ему от 10 до 13 лет) доставили в больницу. Очевидцы рассказали «Клопсу», что в начале стрелок выстрелил в мужчину, а после стал атаковать женщину, которая, предположительно, была беременна.
«Стоит свидетель и рассказывает полицейским всю ситуацию: говорит, что услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошел к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала», — вспомнила местная жительница.
По данным Интерфакса и телеграм-канала Mash, причиной конфликта стала «дележка места на рынке». Mash также приводит имена погибших (Вадим Янголенко и Дарья Ефимова) и выжившего стрелка (Фазиль Бахрамов).
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