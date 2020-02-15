В Калининграде мужчина расстрелял автомобиль с семейной парой и попытался покончить с собой. Двое погибли

В Калининграде у входа в Центральный рынок неизвестный расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором сидела семейная пара с ребенком-подростком, сообщает местное издание «Клопс». После этого стрелок попытался покончить с собой, его госпитализировали, добавляет ТАСС.

Семейная пара погибла на месте, их выжившего сына с ранениями (по разным данным, ему от 10 до 13 лет) доставили в больницу. Очевидцы рассказали «Клопсу», что в начале стрелок выстрелил в мужчину, а после стал атаковать женщину, которая, предположительно, была беременна.

«Стоит свидетель и рассказывает полицейским всю ситуацию: говорит, что услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошел к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала», — вспомнила местная жительница.

По данным Интерфакса и телеграм-канала Mash, причиной конфликта стала «дележка места на рынке». Mash также приводит имена погибших (Вадим Янголенко и Дарья Ефимова) и выжившего стрелка (Фазиль Бахрамов).