В Париже российского акциониста Петра Павленского задержали по делу о драке

В Париже был задержан российский акционист Петр Павленский, сообщили канал BFMTV и газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа. Это было сделано в рамках расследования некого инцидента «применения насилия 31 декабря группой лиц с оружием».

Павленского задержали вечером на выходе из гостиницы в 16-м округе Парижа: сейчас он находится в полицейском участке 5 и 6-го округов. Как уточняет Parisien, ему вменяют участие в жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко в 6-м округе. По данным BFMTV, он находился в розыске со 2 января.

В феврале Павленский попал в центр скандала, когда взял на себя ответственность за публикацию непристойных роликов, которые якобы отправлял своей знакомой женатый консервативный политик Бенжамен Гриво, выдвигавшийся в мэры Парижа от партии президента Макрона. Гриво не высказывался о подлинности видео, однако накануне снял свою кандидатуру. 15 февраля Павленский пожаловался на блокировку сайта, где они были выложены.