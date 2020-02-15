В парламенте Болгарии заявили, что Нарышкин пытался освободить задержанного в ОАЭ болгарского олигарха

Вице-спикер Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов в эфире телеканала «Нова ТВ» заявил, что российская Служба внешней разведки пыталась освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, в феврале задержанного в ОАЭ по требованию Болгарии.

«У меня есть информация, что директор СВР Сергей Нарышкин встречался с вице-премьером ОАЭ и шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид аль-Мактумом и просил освободить Васила Божкова», — заявил Симеонов (цитата по rus.bg).

«У Болгарии нет другого выбора, кроме как вызвать в МИД посла России и потребовать объяснений: на каком основании Москва — в очередной раз — таким безобразным и наглым образом вмешивается во внутренние дела Болгарии, пытаясь освободить человека, которому предъявлено более десяти обвинений, в том числе и в организации преступной группы, занимающейся убийствами», — сказал депутат.

Один из богатейших людей страны Васил Божков срочно покинул Болгарию в начале февраля, после того как Специализированная прокуратура обвинила его в организации преступной группы, шантаже, вымогательстве, а также финансовых преступлениях и укрытии доходов. По данным прокуратуры, принадлежащие бизнесмену компании, занимающиеся проведением лотерей, не уплатили государственной казне более 300 млн евро в виде налогов. Оценка личного состояния Божкова превышает 1 млрд евро.