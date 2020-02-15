Мэрия Москвы согласовала на 29 февраля марш памяти Бориса Немцова

Департамент безопасности мэрии Москвы согласовал ежегодный марш памяти Бориса Немцова, сообщил в соцсетях оппозиционер и глава столичного Красносельского округа Илья Яшин. Шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова пройдет 29 февраля в 13:00.

В этот раз организаторы решили расширить традиционную повестку марша, добавив в нее требования о проведении референдума по поправкам в Конституцию, а также о пересмотре приговоров по «пензенскому» и «московскому делу».

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова в Москве собрал около 6 тысяч человек; в Петербурге тогда марш не согласовали, а митинг без шествия на площади Ленина собрал около тысячи человек. В этом году администрация Петербурга также не одобрила заявителям маршруты шествия в центре города.