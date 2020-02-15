В Москве несколько сотен сторонников Удальцова и Стрелкова вышли на митинг за референдум по поправка в Конституцию

В Москве на Суворовской площади прошел согласованный митинг за проведение всероссийского референдума по поправкам в Конституцию. МВД оценило число пришедших в 300 человек, схожие цифры приводят и журналисты. Один из организаторов, Сергей Удальцов из «Левого фронта», в свою очередь заявил о трех тысячах участников.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Начался митинг с минуты молчания в память умершего в конце января протоиерея Всеволода Чаплина. После со сцены, помимо Удальцова, выступили его соратник по «Левому фронту» Леонид Развозжаев, экс-полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и лидер «Новороссии» Игорь Стрелков (Гиркин). У митингующих также с собой были флаги КПРФ и «Другой России».

Они выступали за созыв Конституционного собрания для подготовки поправок и голосование за каждую поправку или группу поправок отдельно, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердликова. Часть участников митинга также требовали закрепить в Конституции «национализацию недр и природных ресурсов» и восстановление прежнего пенсионного возраста.

Представители Левого Фронта в своих выступлениях заявили, что в Конституцию нужно вносить «народные поправки», в частности – национализация недр и природных ресурсов, восстановление прежнего пенсионного возраста, прогрессивное налогообложение сверхдоходов, выборность судей pic.twitter.com/QXgGeV0Ejd — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) February 15, 2020