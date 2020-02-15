В Петербурге на пикетах против конституционной реформы задержали больше десяти человек

В Петербурге у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте полиция провела массовые задержания в ходе серии одиночных пикетов против поправок в Конституцию: на данный момент были задержаны не менее 11 человек, прямую трансляцию акции ведет проект Sota.Vision.

Первым около 14:50 мск задержали сторонника «бессрочного протеста Евгения Мусина»: хотя он стоял без плаката, его задержание объяснили участием во вчерашних пикетах по «пензенскому делу». Активистку Марину Кен, которая также была без плаката, занесли в автозак, поскольку на нее якобы «поступило заявление в полицию».

Вскоре были задержаны двое активистов «Открытой России» Павел Чупрунов и Дмитрий Скурихин, мундеп Сергей Лазарев, пытавшийся объяснить полицейским, что пикеты не требуют согласования, мужчина, раздававший прохожим ленты с надписью «Свободу политзаключенным» и женщина с плакатом «Нет путинской "Канституции"».