«Свидетели Иеговы» сообщили об избиении саратовских верующих при поступлении в колонию. Одного госпитализировали со сломанным ребром

Приговоренных прошлой осенью к срокам до 3,5 лет пятерых саратовских «свидетелей Иеговы» (последователей запрещенной в России экстремистской организации) избили в начале февраля в колонии №1 по Оренбургской области. Одному из них потребовалась госпитализация, сообщили в Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы».

Решение по делу о создании экстремистской организации в отношении шестерых саратовских верующих вынесли в сентябре, в конце года после отклоненной апелляции оно вступило в силу: пятерых человек направили для отбывания наказания в колонию на территории Оренбурга, а шестого осужденного — в Ульяновскую область.

Согласно сообщению представителей конфессии, верующие прибыли в оренбургскую ИК-1 6 февраля и при приемке сотрудники колонии нанесли им увечья. Больше всего травм получил Феликс Махаммадиев — у него «сломано ребро, повреждено легкое и почка». После того как он подписал «документ о том, что "ударился в туалете"», его доставили в больницу, где вставили в легкое дренаж для отвода жидкости. Остальных же поместили ШИЗО «по нелепым ложным обвинениям, например, за курение в неположенном месте», утверждают «Свидетели Иеговы».

Махаммадиев с супругой Евгений, снимок из личного архива. Фото: Матвей Фляжников / специально для «Новой газеты»

Дело против саратовских верующих возбудили в июне 2018 года, расследованием занималось областное управление ФСБ. Верующие рассказывали, что тогда у членов их общины в домах проходили массовые обыски, в ходе которых у них выламывали двери, изымали технику и личные вещи. Их адвокаты рассказывали «Новой», что в вину им вменили продолжение работы — чтение Библии, молитв и исполнение духовных песен — после запрета Верховным судом в 2017 году саратовского отделения вместе с остальными четырьмя сотнями региональных филиалов «Свидетелей Иеговы».