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ФСБ сообщила о задержании в Крыму судна с четырьмя украинцами

Общество

 

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя украинцами на борту. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. 

Согласно сообщению, у задержанных не было при себе удостоверений личности. Задержание было связано с тем, что капитан судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться. 

Как заявили в ФСБ, при осмотре судна нашли более 290 рыб камбалы-калкан и ставную сеть. При этом у задержанных не было необходимых для вылова документов.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Крымский омбудсмен Лариса Опанасюк уточнила, что пока рыбаков задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств. 

Теги:
задержание, крым, em

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