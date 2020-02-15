ФСБ сообщила о задержании в Крыму судна с четырьмя украинцами

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя украинцами на борту. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, у задержанных не было при себе удостоверений личности. Задержание было связано с тем, что капитан судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться.

Как заявили в ФСБ, при осмотре судна нашли более 290 рыб камбалы-калкан и ставную сеть. При этом у задержанных не было необходимых для вылова документов.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Крымский омбудсмен Лариса Опанасюк уточнила, что пока рыбаков задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.